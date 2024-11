Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano ko. Terza sconfitta di fila

diper ilche scivola a metà classifica. La formazione di mister Marco Masi cede 1-0 sul campo dell’Aquila Montevarchi chiudendo in 10 per l’infortunio di Marina e per aver terminato i cambi (già si era infortunato Pignat nel primo tempo).Al 28’ Lo Sicco batte una punizione dalla trequarti su cui si avventa Kondaj di testa, ma la palla termina a lato. Dall’altra parte, due minuti più tardi, Ciofi arriva al tiro e impegna Antonini con una conclusione centrale. Al 39’ l’Aquila Montevarchi trova il vantaggio: Priore, ben appostato in area, riceva una palla crossata dalla destra, controlla e tutto solo mette la palla alle spalle di Antonini. Ilprova subito a reagire e sfiora il gol al 40’: Lo Sicco dalla destra mette una punizione in area su cui si avventa Brunetti, ma la palla termina fuori di un soffio.