Gaeta.it - Emergenza idrica in provincia di Avellino: richiesta d’intervento al procuratore Airoma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’che affligge da tempo ladicontinua a creare gravi disagi ai cittadini, in particolare a quelli più vulnerabili, come le persone con disabilità. Questa situazione, considerata un diritto fondamentale secondo la Costituzione italiana, ha spinto Giovanni Esposito, rappresentante del Movimento Italiano Disabili, a fare appello alcapo di, Domenico, affinché vengano accertate eventuali responsabilità da parte della società Alto Calore S.p.A., che gestisce le risorse idriche in Irpinia e in parte delladi Benevento.La lettera di Giovanni Esposito alNella sua comunicazione, Esposito ha evidenziato come le sospensioni continue dell’erogazione dell’acqua e le chiusure notturne stiano colpendo soprattutto le persone con disabilità.