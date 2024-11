Quifinanza.it - Down di Intesa Sanpaolo, bloccato l’accesso all’app e alle operazioni

Quella di oggi, 11 novembre 2024, non è certo una giornata semplice per i clienti di, con l’app della banca che è inda diverse ore. Un’interruzione del servizio online che rende impossibile, o estremamente lento, accedere al proprio home banking e svolgere qualsivoglia operazione, dal semplice controllo del saldo del contopiù complessedigitali.Alla base dell’inconveniente ci sarebbe un problema tecnico non meglio specificato dall’istituto di credito, così come non è noto quanto tempo ci vorrà per ripristinare il corretto utilizzo dell’applicazione.Ildi“Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire”, è questo il messaggio – criptico va detto – cui si trovano davanti i correntisti diquando provano ad accedere al proprio home banking.