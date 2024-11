Metropolitanmagazine.it - Dostoevskij, il sottosuolo dell’anima: l’amore e il legame con la figura di Cristo

I romanzi disono in massima parte sotterranei: rappresentano una mappa per ilumana. Il bene vi traspare soltanto in brevi sprazzi di luce, come attraverso una finestra opaca. L’autore affianca alla descrizione puntigliosa del male psicologico e morale della società una visione d’amore cristiano universale, che non appartiene al mondo terreno., l’uomo nichilista e ilph: rbth.com, in Memorie dal, condanna l’utopia della società a formicaio proposta dai positivisti, che trattavano l’uomo come un’entità prevedibile, finita, sempre esatta come un’equazione senza incognite. I positivisti pretendevano di conoscere le autentiche esigenze umane (i bisogni biologici e materiali). Si erano convinti di poter garantire la pace sociale e la felicità collettiva costruendo una società che si occupasse solo di quelle esigenze.