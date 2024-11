Nerdpool.it - Cyfandir Chronicles – Una nuova battaglia nel mondo di Radiant

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

L’euro manga diè stato il primo a sfondare realmente nella terra del sol levante, andando poi a ricevere anche un adattamento animato. Ilcreato da Tony Valente è pieno di magia e segreti da scoprire e, proprio per questo, abbiamo accolto con gioia l’uscita di, lo spin off dedicato ai Cavalieri Stregoni che abbiamo imparato ad apprezzare sulle pagine di. Pubblicato da J-Pop, e presentato in anteprima a Lucca Comics & Games, questo euro manga vede Tony Valente in veste di architetto alla scrittura, mentre i disegni sono opera di Naokuren. Proprio durante la kermesse lucchese abbiamo avuto modo di intervistare questo team creativo tutto francese che, siamo sicuri, farà ancora parlare del loro lavoro per molto tempo.Un ordine da ricostruireLa guerra tra Inquisizione e Cavalieri Stregoni si è conclusa con la vittoria di questi ultimi ma, come spesso accade durante questi eventi, le perdite sono state comunque ingenti.