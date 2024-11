Tpi.it - Consumo responsabile: 5 consigli pratici alla portata di tutti

Sono sempre di più le persone attente al tema della sostenibilità, tanto ambientale quanto sociale. Proprio su questa scia, sta prendendo piede il, il quale, in Italia, ha già spronato il 43% delle persone a modificare le proprie abitudini.Tra i più attenti a scelte di acquisto, sprechi e consumi rientrano le donne e i soggetti di età compresa tra i 35 e i 54 anni. I due principali motivi che spingono in tal senso sono la volontà di svolgere un ruolo attivo nella preservazione dell’ambiente e il risparmio economico derivante da scelte consapevoli.Ma come fare per avvicinarsi al? Di seguito forniremo alcuniutili edi.1. Leggere bene le etichette prima di fare acquisti:Il primissimo passo da compiere per avvicinarsi a questo tipo diconsiste nel prestare la giusta attenzione alle etichette dei prodotti, siano essi cosmetici, detersivi, generi alimentari o altro.