Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 12 giornata: Napoli defraudato a Milano, Juventus graziata nel derby

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Gli episodidella 12riaccendono le polemiche sulla direzione dei match delle big Ancora ricca di polemiche laarbitrale ma ormai è un déjà vu spesso ricorrente nel campionato italico di calcio. Nel campionato degli arbitraggi personalizzati per le squadre die Torino, Marinelli è ancora fermo ma Sacchi subito al lavoro dopo averne combinato di ogni dove in– Lazio.Riabilitato quasi subito Sacchi per le straordinarie fatiche di– Lazio (VIII) e la mancata espulsione dello juventino Douglas Luiz, paga ancora pegno Marinelli per le straordinarie proteste dei media nazional-bianconeri dopo la sacrosanta espulsione di Conceição in– Cagliari (VII).Inaccettabile l’arbitraggio di Sozza a Torino, pessima la direzione di Mariani al Meazza che manda su tutte le furie il tecnico partenopeo Conte.