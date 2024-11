Lanazione.it - Campus per l’autismo in via del Terrafino, sì al progetto esecutivo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Il Comune ha approvato in linea tecnica ilnel suo complesso e nei tre lotti funzionali (e il relativo quadro economico) per la costruzione delperin via del. Ora servono i tempi tecnici dell’istruttoria per l’appalto. Intanto, è stata anche accertata l’entrata (e dunque si ha la disponibilità) dei 500mila euro necessari, recapitati dalla Regione Toscana. Dunque un importante passo avanti, in una situazione che - come si è visto appena lo scorso agosto - non è affatto facile. Le famiglie con persone disabili (ci si riferiva in particolare alnelle scorse settimane) sono in difficoltà. Come si ricorderà, la scorsa estate vi fu un confronto tra Asl e Associazione I Ragazzi di Cerbaiola. La cosa riguardava il ‘taglio’ del rapporto uno a uno tra operatori e giovani con grave disabilità presso i centri diurni.