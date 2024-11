.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 5^ giornata del girone D

Il Corinaldo rimonta il Cus Macerata e sale in testa alla classifica, lo Jesi batte 4-10 la Real Dem, Latini regala il pari al Cus Ancona CORINALDO, JESI e ANCONA, 11 novembre– Brindano a un weekend estremamente positivo le nostre squadre nelD diB dia 5. Sabato scorso 9 novembre si sono giocate, infatti, le gare5^.Il pre-gara di Cus Macerata-CorinaldoA sorridere più di tutti è il Corinaldo: batte in rimonta il Cus Macerata per 1-2 con i gol di Mancini e Campolucci e balza in testa alla classifica con 12 punti, a +2 dal Città di Chieti che osservava il turno di riposo. Vince anche lo Jesi (foto di copertina), con un pirotecnico 4-10 a Montesilvano contro la Real Dem: sono andati in rete Di Iorio (doppietta), Carnevali (doppietta), Piersimoni (doppietta) e Alemao, che ha segnato per ben 4 volte.