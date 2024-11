Unlimitednews.it - Boston batte Milwaukee, stop Phoenix, Curry affonda i Thunder

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La legge dei campioni. Prova di forza per, che rimonta(113-107) trascinata da un Jayson Tatum da 31 punti, 12 rimbalzi e 6 assist e rimane sulla scia dell’imbattuta Cleveland mentre per i Bucks è crisi nera (otto sconfitte nelle ultime nove gare) nonostante la miglior prova stagionale di Giannis Antetokounmpo (43 punti). Cavs e Celtics a parte, a Est in questa prima fase domina l’equilibrio. Indiana trova nel tiro da tre (63-21) la chiave per trafiggere New York: 132-121 con 38 punti di Mathurin e 35 punti e 14 assist di Haliburton, con i Knicks (33 punti Brunson e 30 Towns) che crollano nell’ultimo quarto (27-40 il parziale). Orlando sa vincere anche senza Banchero (121-94 su Washington), Philadelphia torna al successo dopo 5 ko spuntandola all’overtime su Charlotte (107-105, 27 punti per McCain), la giocata di Jovic a 7?8 dalla sirena regala a Miami la gioia in volata a spese di Minnesota (95-94).