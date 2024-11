Notizie.com - Auto elettriche, in Italia non scocca la scintilla: gli italiani preferiscono le ibride

Inlehanno fallito? È ancora presto per dirlo, ma di sicuro c’è un rallentamento rispetto al resto dell’Unione Europea, ecco perché.In un mondo estremamente condizionato dall’inquinamento, ci sarebbero tutti i motivi per decidere di passare al green. Ma un sondaggio di Segugio.it mostra come con l’elettrico in“non è ancorata la”. Glimobilistile? “Inè impossibile trovarle” (Notizie.com)Lesono una realtà ormai in tutto il mondo, un progresso che ha fatto ben sperare anche e soprattutto per abbassare il tasso di inquinamento, ma anche per riuscire a dare un taglio sulle spese per il carburante. Eppure uno studio approfondito da Segugio.it ci dimostra come nei primi mesi del 2024 le immatricolazioni di veicoli elettrici siano ancora ferme al 4% sul totale di quanto investito daglini.