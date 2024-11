Lanazione.it - Vallina, il doppio ponte è più vicino. Ora il progetto, poi corsa al bando

Sono mesi decisivi per ildi. A settembre hanno preso il via gli espropri dei terreni sulle due sponde dell’Arno e in questo scorcio di autunno il "timing" procede. Tanto che il periodo da qui alla fine dell’anno sarà decisivo per l’evolversi dell’opera che potrebbe, il condizionale resta quantomai d’obbligo, vedere la luce nel 2029, dopo tre anni di lavori e una investimento di 81milioni di euro. Nel frattempo, la prima data chiave è quella di dicembre, quando ariverà l’elaborato delesecutivo. L’incarico è già stato assegnato. La seconda, quella più attesa, è invece novembre 2025, quando ci sarà la partenza deldi gara per la costruzione di quella che è la più grande infrastruttura mai realizzata fra i Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli che, sebbene unanimemente ritenuto dagli enti locali e regionali un’opera strategica per la mobilità e la sicurezza di tutta l’area a sud di Firenze, fra stop e go, ricorsi e contro ricorsi di carattere ambientale, attende la sua realizzazione dal 2003.