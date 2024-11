Gamberorosso.it - Una vigna urbana all'interno di un polo universitario. Al via a Torino il progetto Campus Grapes

Il Politecnico diavrà la suae nascerà all'della sede centrale nel capoluogo piemontese. Ilsi chiamaed è partito giovedì 7 novembre con l'apertura della raccolta fondi (crowdfunding) per un'iniziativa che si muove tra la rigenerazionee la ricerca scientifica. In circa mille metri quadrati, infatti, ci saranno 750 piante di vite che arricchiranno il piano di riqualificazione del verde, in uno spazio diviso tra aule (cortile delle Aule I, Cittadella politecnica) e aree dedicate alla socializzazione di studenti e frequentatori del. La, inoltre, sarà un laboratorio a cielo aperto, sia per gli studenti in Agritech engineering del Politecnico, che potranno fare lezioni, e sarà a disposizione dei ricercatori dell’Ateneo per diverse attività sperimentali, anche nel campo della sostenibilità ambientale e, in generale, dell'agricoltura 4.