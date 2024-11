Ilrestodelcarlino.it - Una petizione per don Francesco: "Non toglietelo dall’ospedale"

Da dicembre, l’ospedale Mazzoni avrà un nuovo cappellano. Si tratta di donMangani, attuale parroco di Roccafluvione, che dopo un periodo di affiancamento succederà a donSimeone. Quest’ultimo tornerà a Taranto, sua città d’origine, per assumere un altro incarico proprio in Puglia. Una decisione, quella assunta dalla diocesi, che ha suscitato enorme dispiacere in molti pazienti dell’ospedale, in tanti fedeli ai quali donè profondamente legato e pure in buona parte del personale sanitario. Tanto che alcuni hanno deciso di promuovere una raccolta firme per convincere il vescovo Gianpiero Palmieri ad affidare un altro ruolo al prete, magari in qualche parrocchia, per farlo restare nel Piceno. Una, quindi, mirata a fare in modo che donnon torni a Taranto ma, quanto meno, resti in città.