Striscia la Notizia Tapiro d’oro a Claudio Baglioni

Venerdì sera l’inviato di, Valerio Staffelli, si è presentato con ungigante davanti al Teatro Carani di Sassuolo, dove si stava per conferire il Premio Pierangelo Bertoli 2024 al divino. Alla base della simbolica consegna dell’aureo e gigantesco perissodattilo sta il sequestro, richiesto e ottenuto (in attesa del processo) dal cantautore presso il Tribunale di Monza, del libro “Tutti poeti con”, una raccolta di versi di scrittori e poeti che, naturalmente a loro insaputa, hanno collaborato ai testi delle “sue” canzoni. Un “passerottone” modello extralarge accompagnava Staffelli, gironzolandogli intorno spaesato e amareggiato per la scelta censoria del suo amato padroncino. Eppure, in netta contrapposizione con questo grave atto di censura – ed ecco allora la spiegazione delne –ha ricevuto il Premio Pierangelo Bertoli 2024.