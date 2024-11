361magazine.com - Roby Facchinetti racconta per la prima volta della rapina: «Ero nel mio studio, mia moglie entra con un uomo incappucciato…»

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

in un’intervista rilasciata al CorriereSera hato per lal’inferno vissuto durante lain casa Il cantante dei Pooh,, dopo l’archiviazione, ha ripercorso quelle drammatiche oresubita lo scorso 29 gennaio 2023. «Il terrore è una bestia che tidentro e non se ne va più, è diverso dalla paura. E io ho conosciuto il terrore per laquando ho avuto in casa, insieme ai miei cari, quattrotori mascherati, vestiti di nero, di cui a malapena intravvedevo gli occhi, armati fino ai denti, che mi hanno puntato la pistola per tre quarti d’ora».Il terrore di trovarsi faccia a faccia con i malviventi che si sono intrufolati nella sua villa di Bergamo approfittando del cancello aperto dal figlio col cane.