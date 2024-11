Thesocialpost.it - Ritirate 2000 dosi di vaccini antinfluenzale: scoppia il caso a Modena

Recentemente, l’Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) ha ritirato circa 2.000di vaccino, in seguito a un’anomalia nella conservazione. Questo problema, legato a una variazione termica riscontrata in uno dei frigoriferi destinati a mantenere il vaccino alla giusta temperatura, ha sollevato preoccupazioni sulla cosiddetta “catena del freddo,” fondamentale per garantire l’efficacia e la sicurezza dei.Dopo aver rilevato l’incidente, l’Ausl ha subito contattato il produttore, concordando di ritirare leper precauzione e di provvedere alla loro sostituzione. La distribuzione di questeera avvenuta tra il 6 e il 7 novembre e, sebbene alcune decine fossero già state somministrate, l’Ausl ha rassicurato il pubblico che l’eventuale compromissione del vaccino riguarderebbe solo la sua efficacia, senza effetti dannosi per la salute.