Potenza-Avellino oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la quattordicesima giornata del girone C di/2025. A sorpresa nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per i Lupi irpini, battuti in casa dall’ex fanalino di coda Taranto. Il ko ha interrotto una striscia di sei successi consecutivi, che colloca comunque i biancoverdi nelle zone alte della classifica, in quinta piazza con 22 punti ma con una classifica cortissima dalla seconda alla decima piazza. Una lunghezza in meno ce l’hanno i padroni di casa, in quello che sarà uno scontro che dirà molto sulle ambizioni di entrambe.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 12.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e insu Sky Go e su NOW.