Ilrestodelcarlino.it - Poggio in stato di grazia, strapazzata Ancona. Il derby va alla Thunder

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

MATELICA 62 BASKET GIRLS45 HALLEYMATELICA: Shash 2, Cabrini 7, Patanè 2, Celani 2, Gramaccioni 7, Gonzalez 14, Zamparini,22, Bonvecchio 6, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone. BASKET GIRLS: Pierdicca 2, Marassi, Streri 13, Pelizzari 6, Manizza, Giangrasso 8, Cotellessa, Mandolesi, Barbakadze 12, Maroglio 2, Garcia Leon 2. All. Piccionne. Arbitri: Esposito e Scaramellini. Parziali: 17-15, 26-21 (9-6), 44-40 (18-19), 62-45 (18-5). Le matelicesi vincono ilregionale e tornano così al successo dopo la sconfitta di Bolzano. La vittoria è nel segno di Annache parte a razzo infilando i primi 9 punti della Halley nei 4 minuti iniziali della gara. Tutti suoi, giusto per far capire subito che quella sarebbe stata la sua serata.