Ilgiorno.it - Mufoco, per i 40 anni sbarca a Parigi

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Il, nel 40esimo anno della sua fondazione e mentre si sta trasformando in museo nazionale. In collaborazione con il ministero della Cultura e l’Istituto italiano di cultura a, presenta la mostra e la riedizione del catalogo, ormai raro e prezioso, di "Viaggio in Italia". Nel contesto di Paris Photo, l’evento più importante a livello internazionale dedicato alla fotografia, una quattro giorni che riunisce collezionisti e amanti dell’arte con gallerie ed editori di tutto il mondo, l’iniziativa dicelebra il grande progetto voluto da Luigi Ghirri, maestro della fotografia italiana contemporanea. "All’interno del nostro eccezionale patrimonio, oltre 2 milioni di immagini, Viaggio in Italia è senz’altro un’eccellenza: il tempo, la critica e l’ammirazione hanno onorato tale lavoro, rendendolo uno spartiacque, riconoscendone la novità e la profondità intellettuale e artistica.