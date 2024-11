Sport.quotidiano.net - Mancini nuovo tecnico della Roma?

Bologna, 9 novembre 2024 - Rivoluzione in arrivo in casa? A sentire le voci che circolano fra i vari rionicapitale (ma soprattutto sui social) parrebbe proprio di sì. Dopo l’allontanamento di Daniele De Rossi (ovviamente mal digerito dalla tifoseria giallorossa) dopo appena quattro giornate di campionato e l’approdo in corsa di Ivan Juric, in questo momento ad avvicinarsi alla panchinasembrerebbe l’ex CTnazionale Roberto. Sempre secondo voci, a mettere la parola fine fra la società guidata dal Gruppo Friedkin ed ilcroato sarebbe stato il tristissimo pareggio rimediato dalla squadra capitolina in Belgio contro il modestissimo Union SG nell’ultimo turno di Europa League, ed i risultati stentati in campionato, con la clamorosa sconfitta di Firenze.