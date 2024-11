Ilnapolista.it - L’Ipswich vince la prima in Premier. Il Telegraph elogia Cajuste: “Pericoloso a ogni palla toccata”

Town ha vinto la suapartita stagionale contro il Tottenham: 1-2 in casa degli Spurs. Titolareche ha giocato una buona partita. Thom Gibbs sulha scritto del centrocampista in prestito dal Napoli: “Tante le prestazioni brillanti dei giocatori, con Omari Hutchinson che crea problemi eche sembracon lavolta che la riceve“.Il Tottenham è andato negli spogliatoio sotto 2-0, e nella ripresa il gol di Bentacour al 69? non è bastato a svegliare la squadra.vittoria perGibbs sulscrive:“I veri Spurs possono alzarsi in piedi? Hanno battuto il Manchester City e l’Aston Villa nelle ultime due partite in questo stadio e alcuni l’hanno definita la migliore settimana da quando c’è Ange Postecoglou. Poi sono arrivate le sconfitte con il Galatasaray e il Crystal Palace, e ora questa battaglia confusa contro, che ha ottenuto lavittoria della stagione.