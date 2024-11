Ilrestodelcarlino.it - Lia Ferrarini morta in azienda. Il dolore dei lavoratori:: "Sempre cordiale, era una di noi"

"Era una di noi,alla mano,, parlava con gli operai e i dipendenti, trattava tutti allo stesso modo, italiani e stranieri, non c’era differenza". Chi, come il veterinario della grande, ha conosciuto Lia, tragicamente scomparsa in un incidente con il trattore mentre lavorava nella suaa Botteghe di Albinea, venerdì pomeriggio, non può non ricordarla così, come la si vedeva tutti i giorni: con il sorriso,impegnata, competente e professionale. Gravissimo lutto quello che ha colpito la società agricola, nota ovunque per i suoi prosciutti, formaggi, aceto balsamico e Parmigiano Reggiano, tutti prodotti di altissima qualità. Lia, 56 anni, è stata trovata a terra dagli operai, verso le 16.30 di quel terribile pomeriggio. Lei, la più piccola dei cinque figli dei, amatissima e stimata in, "èfacendo quello che più amava: prendersi cura dei suoi animali.