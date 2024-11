Lecce Sticchi Damiani e Corvino spiegano in conferenza l’esonero di Gotti | Scelta dolorosa

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Siamo qui per spiegare e motivaredi Luca. Abbiamo pensato di farlo in unadedicata a questo, anche per evitare di parlare del passato quando verrà presentato il nuovo allenatore. Esonerare un allenatore è sempre difficile e doloroso. Laè di natura tecnica, figlia di valutazioni fatte sul trend della squadra in questo inizio di campionato. Valutazioni che vengono sempre fatte nell’interesse del club”. In unastampa indetta all’indomani deldi Luca, il presidente delSaverio, che si è presentato davanti ai giornalisti insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleoe al direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera, ha parlato di questasofferta da parte del club salentino: “Il trend di questo avvio di stagione non è assolutamente positivo, e ci ha imposto una decisione del genere.