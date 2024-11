Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Le aperture dei giornali sono dedicate agli scontri in piazza a Bologna tra antifascisti e polizia e al corteo per la Palestina a Milano con annesse polemiche. Spazio anche al ragazzo morto a Napoli durante un "gioco" con la pistola: fermato il cugino. Capitolo esteri: Biden invia 500 missili all'Ucraina prima dell'incontro con Trump e il Qatar sospende la mediazione in Medioriente