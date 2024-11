Ilgiorno.it - La rabbia dei pendolari lombardi tra cantieri e disagi: “Rimarremo a piedi, arriva un anno nero”

Milano – “Un 2025 lacrime e sangue”. Lo temono, anzi lo prevedono, i rappresentanti degli 820mila. Durante l’ultima riunione della Conferenza del trasporto pubblico locale ina, i dirigenti di Rfi hannunciato l’allestimento di una quarantina diin seguito ai quali molte tratte e intere linee verrchiuse con durate diverse. Non ovunque inoltre verrpreviste navatte sostitutive, perché non ci sarebbero abbastanza pullman né autisti e in alcuni posti nemmeno spazi e margini di manovra per l’imbarco e lo sbarco. “I disservizi di questo periodo potrebbero essere niente in confronto a quanto accadrà il prossimo– avvertono Franco Aggio, Manuel Carati, Giorgio Dahò e Francesco Ninno, che sono i portavoce eletti dai viaggiatori –. Non sarnemmeno organizzati adeguati servizi sostitutivi.