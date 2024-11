Ilgiorno.it - La Forza (e la sfida) del destino: “Va dominata, non è così facile”

Milano – Ladel, nella versione che Verdi scrisse espressamente per il Piermarini nel 1869, ritorna dopo 25 anni al Teatro alla Scala e sarà l’apertura della nuova stagione, protagonisti Anna Netrebko e Jonas Kauffmann, sul podio Riccardo Chailly, al suo forse ultimo 7 dicembre come direttore artistico e musicale del Teatro. Durante le celebrazioni verdiane Valery Gergiev diresse la versione che il genio di Busseto compose per San Pietroburgo. Il Maestro racconta: “È un’opera di grande complessità, ho spesso diretto diversi brani separati ma mai l’intero capolavoro alla Scala”. E Continua sottolineando che ci sono ben sette punti straordinari delladelfra cui la Sinfonia (Ouverture) che Giuseppe Verdi scrisse espressamente per Milano, La Ronda, l’introduzione alla scena di Alvaro nel terzo atto e la celebre la Vergine degli Angeli.