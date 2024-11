Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte: un’evoluzione tattica nella ricerca del giusto equilibrio

Ilinizialmente pensato per il 3-4-2-1Quando Antonioè arrivato al, il progetto tattico iniziale si basava su un sistema 3-4-2-1. Questo modulo, tipico del tecnico salentino, avrebbe dovuto sfruttare al massimo la sua esperienza con le difese a tre e un gioco di transizioni veloci. Durante l’estate,ha lavorato intensamente su questo schema, cercando di adattarlo ai giocatori a sua disposizione. Il piano era chiaro: costruire una squadra solida, compatta in difesa, ma capace di colpire velocemente in attacco, con un gioco fatto di pressing e rapidi ribaltamenti di fronte. Il cambiamento: l’arrivo di Scott McTominay e il passaggio alla mediana a tre Tuttavia, le ultime mosse di mercato hanno suggerito un cambiamento tattico. Con l’arrivo di Scott McTominay, centrocampista dal grande dinamismo e dalla spiccata fisicità, è stato evidente che ilavrebbe dovuto adattare il suo modulo per valorizzare al meglio le qualità dei singoli.