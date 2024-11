Game-experience.it - Halo 2, un video celebra il 20° anniversario del gioco Microsoft

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

ha condiviso un nuovoperre il 20°di2, uno dei capitoli della serie più apprezzati ed amati dai fan della celeberrima serie sparatutto con protagonista Master Chief, uscito nel corso del 2004.Come sarebbe stato lecito attendersi, in questo nuovoè possibile vedere tutta una serie di scene volte ad omaggiare il titolo, presentando non soltanto alcune sequenze tratte dalla componente multiplayer e single-play del, ma anche alcuni momenti dedicati puramente alla community con tanti fan intenti ad elogiare l’opera di Bungie.Precisiamo che in questosono presenti anche alcune scene tratte dalla campagna di2, ragion per cui ne sconsigliamo la visione a chi non cha ancora affrontare l’indimenticabile avventura con al centro della scena l’eroico Spartan 117.