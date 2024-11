Lanazione.it - Funaro alza la voce: "Quelle chiavi appese anche su palazzi storici. Subito provvedimenti"

Nei giorni di Firenze capitale del turismo ’dialettico’ – con il forum dalla Fortezza da Basso che anticipa il G7 in città dedicato al settore principe dell’economia nazionale – spunta la protesta massiccia delle X rosse sulle key box, ovvero le cassettine che contengono ledegli appartamenti e che l’affittuario (breve) può aprire con una combinazione che gli fornisce il proprietario dell’immobile, che in un certo senso sono il bubbone ’fisico’ dell’overtourism che affiora dalle mura fiorentine. Troppo visibile, è d’accordola sindaca Sarache denuncia come ormai le key box siano "attaccate ovunque", perfino "alle rastrelliere delle biciclette e, in dei casi,agli edifici". La cosa, rilevaparlando alla Dire, "non dà certo una bella immagine della città" e che per questo "vanno presi".