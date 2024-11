Metropolitanmagazine.it - Francesco Arca, chi era il padre Silvano: “La morte di papà mi annientò, il dolore c’è ancora”

perse suo, paracadutista originario di Oristano, morto a seguito delle ferite da arma da fuoco durante una battuta di caccia sabato 23 dicembre 1995 quando aveva soltanto sedici anni. All’attore ha dedicato il suo primo libro Basta che torni.«Basta che torni», diceva alogni volta che partiva per una zona di guerra. Ma un giorno il, paracadutista originario di Sorradile, non è tornato. È morto, non in una temuta missione militare, bensì in un incidente di caccia in Toscana.aveva 16 anni. Da allora ne sono passati quasi 30 e l’attore, tra i volti più amati di cinema e televisione, ha deciso di raccontare la sua storia e quella delin un romanzo-lettera edito da Mondadori, appunto intitolato “Basta che torni”.