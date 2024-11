Fiorentina-Verona Palladino | La classifica non interessa vogliamo continuare a stupire

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Restare o meno in questa posizione didipende dalla qualità degli allenamenti e del lavoro. Questo è un gruppo competitivo, che vuole, a lavorare e crescere. Lanon mi, mila qualità del lavoro. Ora ci riposiamo e poi riprenderemo ad allenarci al meglio”. Così Raffaeleha commentato la vittoria per 3-1 della suacontro il. A decidere l’incontro, con una tripletta, è stato l’ex gialloblù Moise Kean: “Non nascondo che lo volevo già da quando era al Monza, lo puntavo quindi da tempo – ha rivelato–. Ha tutto per essere un attaccante di grandissimo livello, devea lavorare così. Quello che sta raccogliendo è merito del lavoro quotidiano e della squadra che lo sta aiutando”.Parlando del calore dei tifosi Viola, il tecnico ex Monza ha concluso: “Quando sono venuto a Firenze l’ho sempre sentito, qualche sera mi concedo una serata libera e sento l’entusiasmo e percepisco la gioia, bisognacosì e non illuderci.