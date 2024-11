Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Hellas Verona 2-1, Kean si divora il tris

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86' Ultimo cambio nella: esce Bove ed entra Mandragora. 83' LASIIL 3-1! Kouamè tutto solo davanti a Montipò lo salta in uscita ma decide di non calciare e servire, che a porta vuota spara il pallone alle stelle! Che.