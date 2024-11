Lanazione.it - Conferenza al Museo

Oggi alle 17,30 nella sala conferenze deldelle Terre Nuove sarà presentato il libro "Storia di una vita, autobiografia di Rino Giardini", a cura di Marina Macchio con la collaborazione di Lia Sarchi, edizioni dell’Assemblea, Consiglio Regionale della Toscana. L’evento, all’interno della rassegna promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno "Le piazze del sapere", rientra negli otto appuntamenti per animare l’intero mese di novembre nella città del Marzocco. L’autobiografia di Rino Giardini, primo cittadino di San Giovanni Valdarno dal 1976 al 1980, è una fonte di interesse sia per la storia sociale, economica e politica della città di San Giovanni Valdarno sia per la storia della Toscana in età contemporanea. "La sua é stata una vita lunga, afferma il sindaco Valentina Vadi, una vita vissuta con passione, a pieno, ricca di impegni, di soddisfazioni pubbliche e private.