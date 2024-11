Unlimitednews.it - Cleveland vince ancora, Chicago passa ad Atlanta

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –senza freni. Cavaliersimbattuti in Nba: nella notte italiana è arrivata l’undicesima vittoria grazie al 105-100 contro i Brooklyn Nets al termine di una sfida molto equilibrata in cuiè rimasta sotto fino a 3’30” dal termine, era addirittura a -11 (81-70) all’inizio dell’ultimo quarto. Grande protagonista della rimonta dei Cavs Evan Mobley, 23 punti per lui accompagnati da una grande efficacia difensiva (13 rimbalzi difensivi sui 16 totali). Donovan Mitchell ha messo a segno 22 punti, Darius Garland 20.ndo sul parquet diper 125-113,ha messo fine a una serie di 4 sconfitte consecutive: i Bulls hanno fatto la differenza nel quarto quarto, con un 35-15 che non ha lasciato scampo agli Hawks. Ben otto disopra i 10 punti, il più performante Ayo Dosunmu con 19 punti.