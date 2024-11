Ballando con le Stelle, vincitori e eliminati della settima puntata

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Federica Nargi e Luca Favilladicon le, in onda ieri sera 9 novembre. La coppia, che si è esibita in una salsa sulle note di ‘Ran Kan Kan’, ha totalizzato ben 75 punti. Secondo posto per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, terzo per Tommaso Marini e Sophia Berto. Tre, invece, le coppie finite al ballottaggio. Si tratta di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palali e Erica Martinelli Promossi Bruganelli con il 36% dei voti e Ossini con il 46%, a lasciare il programma – almeno per ora – è Palali, che conquista solo il 18% dei voti del pubblico. Nuovae nuove polemiche in studio, con Massimiliano Ossini impegnato nell’ennesima discussione con la giuria di. Il ballerino vip, inna, ha creato un finto ‘sindacato’ per tutelare tutti i concorrenti del dance show, perché a detta sua i commentigiuria sono negativi e per nulla incoraggianti.