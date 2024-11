Inter-news.it - Acerbi lo specialista: Inzaghi non ha dubbi per Inter-Napoli – CdS

Nessuno per Simoneper quanto riguarda Francesco. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà proprio lui lo ‘’ a cui si affiderà il tecnico per fermare Romelu Lukaku inDELLA DIFESA – Sono tanti i grandi nomi che Francescoha fermato nel corso della sua esperienza in nerazzurro. Il più prestigioso di tutti è forse quello di Erling Haaland, che il difensore ha bloccato per ben due volte. Ma anche Olivier Giroud, nei derby dello scorso anno e non solo. Ma anche Romelu Lukaku, che nelle due partite disputate contro i nerazzurri lo scorso anno non vide, di fatto, un pallone. Ecco che allora per, Simonenon ha alcuno: la sua colonna difensiva partirà dal primo minuto, nonostante il rientro da un infortunio muscolare.