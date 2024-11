Lettera43.it - Zucchero, bene le cover ma aspettiamo l’album di inediti

A tre anni di distanza dal primo volume, è uscito DisII, la seconda raccolta didi. Se la prima volta a muovere l’artista emiliano verso una raccolta composta nella quasi totalità di canzoni altrui era stato l’immobilismo dovuto al Covid, il tour fermo ai blocchi di partenza, l’impossibilità di vivere normalmente una vita quotidiana, stavolta è la consapevolezza di non aver avuto modo di fermarsi abbastanza a lungo per poter dar vita a una nuova raccolta die al tempo stesso la voglia di tirare fuori qualcosa di nuovo, anche se frutto di un lavoro in apparenza diverso da quello di cantautore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSugar Fornaciari (@sugar)DisII è più di una semplice antologia diDis, I e II, infatti, non sono semplici antologie di, e danessuno si sarebbe potuto o dovuto aspettare qualcosa di così banale, quanto piuttosto un vero e proprio far sue una manciata di canzoni lontanissime tra loro per generi, anagrafe e provenienza, di colpo divenute magicamente “alla” per quella capacità di customizzare qualsiasi cosa tocchi l’autore di Miserere, mai come questa volta attento ai suoni e alle produzioni, certo, ma anche a rendere il più possibili coerenti i messaggi veicolati.