Trentino, scivola in montagna e muore

19.40 Un escursionista di 71 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essereto lungo un ripido pendio sul versante sud di cima Agosta, in. L'uomo si trovava in compagnia di due persone e stava scendendo dalla cima quando è caduto per una cinquantina di metri in un canalone a quota 2.200 metri nei pressi di malga D'Arnò. La centrale unica d'emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, ma l' equipe sanitaria, una volta giunta sul posto, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'escursionista.