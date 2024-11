Gaeta.it - Tragedia al mercato di San Severino Marche: morte di una storica ambulante

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento drammatico ha scosso questa mattina la comunità di San, dove il tradizionalesettimanale si è trasformato in un luogo di dolore. Antonella Nardi, unadi 78 anni originaria di Passo di Treia, è deceduta improvvisamente mentre preparava il suo banco di abbigliamento in Piazza Del Popolo. La notizia ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche i numerosissimi clienti che la ritenevano una figura affettivamente importante nelcittadino.Ladi Antonella NardiAntonella Nardi era conosciuta e amata da molti per la sua presenza appassionata e costante neldi San. Questa mattina, mentre stava scaricando gli scatoloni per allestire il suo banco, ha accusato un malore fatale. Le circostanze della suasono avvenute in un contesto di routine, quando la signora Nardi stava per iniziare un’altra giornata di lavoro.