Tra infortuni e convocazioni in nazionale. E adesso arriva la sosta. Ecco chi potrà recuperare

la. Si tratta della terza interruzione per gli impegni delladel campionato di Serie A, che per l’Empoli riprenderà lunedì 25 novembre alle 18.30 al Castellani contro l’Udinese. Una pausa cheal momento opportuno per permettere agli azzurri di tirare un po’ il fiato dopo l’ultimo tour de force e che sarà importante per provare aalcuni infortunati. Le maggiori chance di tornare a disposizione in vista della sfida ai friulani le ha Esposito. Più complicata la situazione di Grassi e Zurkowski, mentre sono pari a zero le possibilità di vedere tra i convocati Fazzini. Intanto, però, come consuetudine D’Aversa perderà anche alcuni giocatori chiamati dalle proprie Nazionali. Oltre a Cacace, già convocato per due gare di qualificazione ai Mondiali 2026 della Nuova Zelanda contro Vanuatu (venerdì 15 novembre) e Samoa (il 18 novembre), toccherà anche a Ismajli con l’Albania in Nation League (sabato 16 contro la Repubblica Ceca e martedì 19 con l’Ucraina).