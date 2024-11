Ilgiorno.it - Tegola sul cantiere del metrò. Una sforbiciata da 7 milioni: a rischio la fermata Restellone

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un’altra- l’ennesima - sulper il prolungamento della metropolitana a Sesto e Cinisello. La legge di bilancio 2025 ha infatti sforbiciato i fondi per i nuovi percorsi delle linee esistenti per 7: 2di euro il prossimo anno, altri 2nel 2026 e 3nel 2027. "E mancano ancora all’appello le risorse per prolungare la linea 5 fino a Monza. In questo modo, Sesto San Giovanni perderebbe lamentre Cinisello Balsamo non vedrà mai realizzarsi l’interscambio con la linea 5 a Bettola", denunciano i segretari cittadini di Avs Gaetano Petronio e Giovanni Urro. Dall’avvio delnel 2011 manca ancora almeno il 30% delle opere: finiture delle due nuove stazioni, armamenti, impiantistica e sistemazione del tunnel. Oltre al vero nodo: il posteggio di interscambio da realizzare nel futuro capolinea di Bettola, che ricade su aree private, quelle ex Auchan di Cinisello, ancora in attesa di un progetto di trasformazione.