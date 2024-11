Ilfoglio.it - Senza una politica estera comune, l’Europa fallirà (cit. Merkel)

Al direttore - Sono dazi per!Michele Magno “Cento anni dopo la catastrofe della Grande guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. Dobbiamo cooperare e il protezionismo non è la risposta giusta. E se pensiamo che le cose non siano gestite in modo equo e che i meccanismi non siano reciproci, allora dovremmo cercare soluzioni multilaterali, e non risposte unilaterali, che alla fine servono solo a rafforzare l’isolamento e il protezionismo. Se vogliamo essere presi sul serio come europei, ci troviamo di fronte a un altro grande compito, vale a dire lavorare insieme nel campo della. Laeuropea rimane sottosviluppata. Se, con i suoi futuri 27 stati membri, non sarà in grado di inviare un messaggio coerente a grandi paesi come Cina, India, Stati Uniti o Russia in futuro, ma invece condurrà laa livello nazionale mentre cerca di essere un attore globale, ciò si tradurrà in un fallimento” (Angela, Davos, 24 gennaio 2018).