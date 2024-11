.com - Sembra che anche agli animali piaccia alzare il gomito

Leggi l'articolo completo su .com

Mentre l’alcool per noi umani rappresenta spesso un momento di convivialità e cultura, il suo consumo nel regno animale potrebbe avere scopi ben diversi. Uno studio pubblicato sulla rivista Trends in Ecology & Evolution ha infatti svelato come l’ingestione di etanolo sia molto più diffusa tra glidi quanto si pensasse finora.“Stiamo abbandonando la visione antropocentrica che vede l’alcol come un’abitudine esclusivamente umana,” afferma Kimberley Hockings, ecologa comportamentale e tra gli autori dello studio condotto dall’Università di Exeter. “L’alcol è infatti abbondante nel mondo naturale, e quasi tutti gliche si nutrono di frutti zuccherini entrano regolarmente in contatto con l’etanolo.”Il fenomeno ha radici evolutive profonde, risalenti a circa 100 milioni di anni fa, quando le prime piante da fiore cominciarono a produrre frutti e nettare, consentendo ai lieviti di fermentare questi zuccheri in etanolo.