Perché vince lui Grande Fratello clamoroso colpo di scena sul concorrente | nella Casa cambia tutto

Bomba sul. Quest’anno il reality show di Canale 5 sembrava avere una trionfatrice annunciata, ma la competizione tra i concorrenti si sta rivelando molto più equilibrata del previsto. A dimostrarlo è una notizia appena uscite: a un mese dall’inizio del programma, si parla di un nome a sorpresa come possibile vincitore. I pronostici della vigilia, infatti, iniziano a vacillare.Ma procediamo con ordine.prossima puntata del, in programma per l’11 novembre, Alfonso Signorini annuncerà il nome di un nuovoche dovrà abbandonare la. I nominati questa settimana sono tre: Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Al momento è difficile prevedere chi sarà eliminato. Clayton, dato per spacciato già dalla precedente nomination, ha invece sorpreso tutti rimanendo in gioco.