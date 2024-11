Dailymilan.it - Milan, scatta l’ora di Francesco Camarda: dalla fidanzata alla famiglia. Ora il primo goal in Serie A!

, contro il Cagliari tocca a: il classe 2008 cerca ilinA:. Che storia!La prima volta non si scorda mai! E’ arrivato il tanto atteso momento di vederescendere in campo dall’inizio. Mister Paulo Fonseca – a fronte dell’infortunio di Alvaro Morata – ha confermato la presenza dell’attaccante classe 2008 dalminuto nella sfida contro il Cagliari. Una scelta dettata dagli ottimi segnali che il giovane centravanti delFuturo ha fatto vedere in allenamento e quando è stato convocato in prima squadra.A Cagliarinon sarà solo: con lui ci saranno anche i genitori, mamma Federica e papà Manuel, che lo hanno sempre seguito e supportato in ogni sua decisione. Da un po’ di tempo, poi, l’attaccante rossonero ha anche trovato l’amore, con la sua Sofia, figlia di Inacio Pià (ex attaccante che ha giocato per diversi anni inA con le maglie di Atalanta e Napoli).