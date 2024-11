Gaeta.it - Materie prime critiche e difesa: la sfida dell’approvvigionamento in un contesto geopolitico complesso

L'importanza delleper la sicurezza nazionale e lasi fa sempre più evidente in unglobale in evoluzione. Il ministro della, Guido Crosetto, ha sollevato questioni cruciali riguardanti la dipendenza europea da determinate risorse, con particolare attenzione alle terre rare e al litio, che influenzano non solo l'economia, ma anche la sicurezza collettiva. In questo panorama, la necessità di riconsiderare le catene di approvvigionamento e le risorse naturali diventa cruciale.La dipendenza dalle terre rare e da altre risorseNelle sue dichiarazioni recenti, Crosetto ha messo in luce come l'Europa sia attualmente in una situazione di vulnerabilità a causa della sua totale dipendenza dalla Cina per quanto riguarda le terre rare.