L’olio migliore per friggere | di semi o d’oliva? Scopriamolo insieme

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Prima o poi, tutte ci siamo chieste quale siaper, quello dio quello?I fritti sono di sicuro tra le golosità più amate da grandi e piccini: dalle frittelle di mele, alle patatine, dal pesce alla carne, nessuno sa resistere. Ma non è tra le preparazioni più semplici.Capita, purtroppo, che il risultato non sia all’altezza delle aspettative, ma risulti molliccio e gommoso.Come fare allora? Semplice, scegliamo olio extraverginese desideriamo conferire agli alimenti un sapore più deciso, olio didi arachidi (rigorosamente) per una resa più neutra.La composizione chimica di entrambi è perfetta al nostro scopo: il loro punto di fumo, infatti, è più alto rispetto agli altri. Questo significa che gli oli in questione bruciano più difficilmente e tengono meglio la cottura, impedendo ai grassi contenuti nei cibi di decomporsi, trasformandosi in sostanze nocive per la nostra salute.