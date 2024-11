Thesocialpost.it - L’impero globale: perché la vittoria di Trump è soprattutto la vittoria di Elon Musk

La globalizzazione ha trovato in questi anni di guerra e di elezioni il suo Cesare Augusto. Crollano le repubbliche pseudo democratiche, gli eserciti subappaltano tutto, la NASA non c’è più, è tutto veloce, sintetico, simbologico, basta un cinguettio et voilà. Il nuovo imperatore che controlla il mondo, che parla, e vende, a tutti daa Putin, dalla Mi in Europa ai leader dei mondi emergenti è uno solo, l’imperatoreche copre il mondo,.Ladiè percepita come la sua, trasformando la ex potenza statunitense nella più grande provincia del suo impero. Il dollaro ancora esiste ma presto ci attendiamo una crypto Tesla con il suo volto, come le antiche effigi di Augusto sui sesterzi romani, che sostituisca il modello finanziario mondiale su cui si stabiliscono gli scambi e le quotazioni delle borse internazionali.