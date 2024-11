Ilfattoquotidiano.it - L’elezione bis di Trump ha fatto piombare l’Occidente in piena post-democrazia

di Stefania Rotondo“I bambini sono senza passato, ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso”. Eravamo inGuerra Fredda quando Milan Kundera parlava dell’importanza della memoria storica, e della dimenticanza culturale perpetrata dagli imperi sui popoli come arma di potere. Successe nel blocco U al quale Kundera apparteneva, ma anche in quello Usa, dove molti intellettuali parlarono di una mutazione antropologica delsotto la spinta di un libero mercato, che avrebbe nel tempo minato i valori democratici e multiculturali ereditati dal passato.Per varie ragioni, le guerre in Ucraina e in Israele oggi sono la rappresentazione plastica di un conflitto identitario in seno a un occidente diviso tra l’essere giardino del capitalismo e l’erede di valori storici che non riesce più ad applicare.